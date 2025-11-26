الأربعاء 2025-11-26 03:14 م
 

بدء اجتماعات اللجنة الأردنية الأذرية المشتركة

الأربعاء، 26-11-2025 02:07 م

الوكيل الإخباري-   بدأت في العاصمة الأذرية باكو، اليوم الأربعاء، الاجتماعات التحضيرية للدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني بين الأردن وأذربيجان، برئاسة الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، ونائب وزير المالية الأذري أنار كريموف.

وقالت الزعبي، في بيان، إن اللجنة ستبحث عددا من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ولا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية، وتوسيع حجم التبادل التجاري، وإزالة المعيقات أمام انسياب السلع.

 
 
