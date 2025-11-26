بدء اجتماعات اللجنة الأردنية الأذرية المشتركة

وقالت الزعبي، في بيان، إن اللجنة ستبحث عددا من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ولا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية، وتوسيع حجم التبادل التجاري، وإزالة المعيقات أمام انسياب السلع.
-
