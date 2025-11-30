بدء التقديم للبعثات والمنح والقروض للعام الجامعي 2025-2026

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الأردنيين الملتحقين في الجامعات الأردنية الرسمية ضمن البرنامج العادي لمستوى درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط عن بدء تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2025-2026، والتي يتم تنفيذها من خلال الوزارة اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 30-11-2025، وحتى الساعة الثالثة والنصف عصراً من يوم الخميس الموافق 11-12-2025.

اضافة اعلان



ودعت الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه البعثات والمنح والقروض الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط الآتي: www.dsamohe.gov.jo وتعبئة الطلب الإلكتروني خلال المدة المحددة لهذه الغاية أعلاه.