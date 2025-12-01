وفاة مارلين مونرو.. لغز هوليوودي مستمر بعد أكثر من ستة عقود!

الوكيل الإخباري- لا تزال وفاة الممثلة مارلين مونرو في 4 أغسطس 1962، والتي حدثت نتيجة جرعة زائدة من الباربيتورات، تثير جدلًا واسعًا بعد أكثر من 60 عامًا. ورغم اعتبارها رسميًا انتحارًا أو حادثًا عرضيًا، فإن الظروف الغامضة المحيطة بالوفاة وأدلّة مشكوك فيها أثارت نظريات مؤامرة حول احتمال قتلها.

تقرير حديث لـ"ديلي ميل" يشير إلى هشاشة مونرو قبل وفاتها، ومزاعم عن مشاجرة مع روبرت كينيدي يوم الوفاة، وعلاقاتها بالرئيس جون كينيدي وشقيقه، مع تهديد محتمل بكشف أسرار حساسة. كما أشار كتاب "الأيام الأخيرة لمارلين مونرو" إلى أن مسرح الوفاة بدا معدًا بعناية، مع تشريح ناقص وأدلّة غامضة عن تورط بعض الأطباء.



على الرغم من تكهنات أصدقائها ومشاهير مثل فرانك سيناترا، لم تثبت التحقيقات الرسمية أي مؤامرة، مؤكدة أن الوفاة قد تكون انتحارًا أو حادثًا عرضيًا. ومع ذلك، لا تزال وفاة مونرو واحدة من أكثر القضايا غموضًا في تاريخ هوليوود، محافظة على مكانتها كرمز خالد.