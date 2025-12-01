وفاة مارلين مونرو.. لغز هوليوودي مستمر بعد أكثر من ستة عقود!

تقرير حديث لـ"ديلي ميل" يشير إلى هشاشة مونرو قبل وفاتها، ومزاعم عن مشاجرة مع روبرت كينيدي يوم الوفاة، وعلاقاتها بالرئيس جون كينيدي وشقيقه، مع تهديد محتمل بكشف أسرار حساسة. كما أشار كتاب "الأيام الأخيرة لمارلين مونرو" إلى أن مسرح الوفاة بدا معدًا بعناية، مع تشريح ناقص وأدلّة غامضة عن تورط بعض الأطباء.
على الرغم من تكهنات أصدقائها ومشاهير مثل فرانك سيناترا، لم تثبت التحقيقات الرسمية أي مؤامرة، مؤكدة أن الوفاة قد تكون انتحارًا أو حادثًا عرضيًا. ومع ذلك، لا تزال وفاة مونرو واحدة من أكثر القضايا غموضًا في تاريخ هوليوود، محافظة على مكانتها كرمز خالد.
-
أخبار متعلقة
-
بعد استقرارها في مصر.. هكذا ردت سلاف فواخرجي على الحملات ضدها
-
هل تزوجت دينا الشربيني من كريم عبد العزيز؟ هذا ما كشفته إعلامية شهيرة
-
تصريح مثير للجدل من طليق ماريتا الحلاني بعد كشفها أسباب الانفصال
-
بعد غياب 4 سنوات.. هند صبري تُعلن عودتها إلى موسم رمضان 2026
-
سيُنقل من مركز توقيفه إلى المستشفى.. ما حقيقة الوضع الصحي لفضل شاكر؟
-
سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي مجدداً
-
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
-
شاهد زفاف أروى جودة في القاهرة بحضور واسع من نجوم الفن والإعلام