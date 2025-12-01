مكافحة المخدرات تُحبط محاولة تهريب مليون ومئتي ألف حبّة مخدرة لإحدى دول الجوار

11:12 ص

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تمكنوا بعد شهرين من عمليات المراقبة والتحقيق وجمع المعلومات من إحباط محاولة تهريب مليون ومئتي ألف حبّة مخدرة إلى إحدى دول الجوار بعد إخفائها بمخبئ سري أنشئ بجسم آلية ثقيلة تمهيدًا لشحنها وما بداخلها من مواد مخدرة للدولة المجاورة. اضافة اعلان





وفي التفاصيل: أكّد الناطق الإعلامي أنّه وقبل ما يقارب الشهرين وردت لإدارة مكافحة المخدرات معلومات حول قيام مجموعة من الأشخاص بالاتفاق سويًا وبالاستعداد لتنفيذ عملية تهريب كبيرة للمواد المخدرة.



وأضاف أنه جرى ومنذ ذلك الحين تشكيل عدّة فرق لمتابعة تلك المعلومات والتأكد منها، حيث عملت تلك الفرق على مراقبة وجمع المعلومات حول المشتبه بهم ومَن وردت معلومات بحقهم.



وتابع أنه من خلال التحقيقات وعمليات المراقبة تبيّن قيام المشتبه بهم بشراء آلية ثقيلة (مدحلة) ونقلها لأحد المستودعات في لواء الرصيفة ومباشرة نقل كمّيات من المواد المخدرة على مراحل لداخل المستودع .



وأكّد الناطق الإعلامي أنه وفي يوم أمس وبعد إنهاء كافّة التحقيقات والتأكد من كافّة المعلومات ونقل كافّة المواد المخدرة للمستودع ، قامت خمسة فرق بمداهمة موقع المستودع وعدّة مواقع أخرى تواجد بها المتورطون بالقضية في ذات التوقيت.



مبيناً أنه جرى داخل المستودع ضبط الآلية الثقيلة وعدد من المتورطين بالقضية، فيما ألقت الفرق الأخرى القبض على باقي المتورطين في مواقع وجودهم، حيث أُلقي القبض في كافة المداهمات على عشرة أشخاص تورّطوا بالقضية.



وجرى نقل الآلية لإدارة مكافحة المخدرات وبتفتيشها هناك عُثر داخل مخبأ سري أنشئ بداخلها، على مليون ومئتي ألف حبّة مخدرة، وما زالت التحقيقات جارية تمهيدًا لإحالة القضية للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.

