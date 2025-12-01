الإثنين 2025-12-01 02:18 م

هل تزوجت دينا الشربيني من كريم عبد العزيز؟ هذا ما كشفته إعلامية شهيرة

دينا الشربيني و كريم عبد العزيز
الوكيل الإخباري-   أثارت الإعلامية الكويتية فجر السعيد جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليقها حول علاقة الفنانين دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز، واصفة إياهما بالزواج الناجح والثنائي المميز في الوسط الفني.

وقالت السعيد عبر حسابها على "إنستغرام" إن هدف منشورها كان تهنئة دينا بزواجها من كريم بعد طلاقه، مشيرة إلى أن الحب كان المحرك الأساسي للعلاقة. وأضافت أن الزواج يحتاج إلى مودة ورحمة وحوار مشترك، مشددة على أن غياب تطور الزوجة بما يتوافق مع نضج كريم أثر على العلاقة.


وأشارت الإعلامية إلى أن شخصية كريم المرحة ظهرت في مقاطع الفيديو الخاصة به على تيك توك، معتبرة أن هذه المرونة جزء من شخصيته، لكنها ليست كافية لتعويض غياب عناصر أساسية للحفاظ على العلاقة الزوجية.

 

