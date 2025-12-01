تصريح مثير للجدل من طليق ماريتا الحلاني بعد كشفها أسباب الانفصال

بدورها، أكدت ماريتا الحلاني أن سبب الانفصال يعود إلى عدم شعورها بالسعادة في الحياة الزوجية وخلافات لا يمكن تجاوزها، مشيرة إلى دعم عائلتها وخصوصًا والدها الفنان عاصي الحلاني الذي أكد لها أن السعادة أهم من استمرار الزواج. يذكر أن ماريتا كانت قد أعلنت انفصالها عن كميل قبل عدة أشهر بعد أقل من عامين من الزواج.
