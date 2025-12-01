تصريح مثير للجدل من طليق ماريتا الحلاني بعد كشفها أسباب الانفصال

الوكيل الإخباري- نشر المنتج الموسيقي كميل أبي خليل عبر "إنستغرام" تعليقًا غامضًا بعد ساعات من ظهور طليقته الفنانة ماريتا الحلاني في بودكاست "عندي سؤال"، تحدثت فيه عن أسباب انفصالهما.

وجاء تعليق أبي خليل: "حين سكت أهل الحق عن الباطل، توهم أهل الباطل أنهم على حق"، دون الإشارة لشخص محدد.



بدورها، أكدت ماريتا الحلاني أن سبب الانفصال يعود إلى عدم شعورها بالسعادة في الحياة الزوجية وخلافات لا يمكن تجاوزها، مشيرة إلى دعم عائلتها وخصوصًا والدها الفنان عاصي الحلاني الذي أكد لها أن السعادة أهم من استمرار الزواج. يذكر أن ماريتا كانت قد أعلنت انفصالها عن كميل قبل عدة أشهر بعد أقل من عامين من الزواج.