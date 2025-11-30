شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن تنظم محاضرة توعوية بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان دعماً للتوعية بالفحص المبكر

08:19 م

الوكيل الإخباري- نظّمت شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - محاضرة توعوية مخصصة لسيدات وموظفات المجموعة، بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان، وذلك ضمن جهود الشركة المستمرة في دعم صحة المرأة وتعزيز الوعي بالصحة الجسدية والنفسية.





وخلال الفعالية، ألقى السيد أحمد عرموش، رئيس هيئة المديرين، كلمة أكد خلالها ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية والجسدية للمرأة، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تؤديه في الأسرة والمجتمع، وإلى التزام ماكدونالدز الأردن بتمكين المرأة ودعمها في مختلف المجالات المهنية والاجتماعية.



كما قدّمت ممثلة عن مؤسسة الحسين للسرطان محاضرة شاملة حول سرطان الثدي وسبل الوقاية والكشف المبكر، تضمنت معلومات علمية وتوعوية قيّمة، بهدف تعزيز ثقافة الفحص المبكر وتشجيع السيدات على تبنّي أنماط حياة صحية.



وفي لفتة إنسانية، شاركت مؤسسة الحسين للسرطان من خلال "دكّان الخير"، حيث تم عرض مجموعة من المنتجات كحقائب قماشية (Tote Bags) وأكواب ودبابيس توعوية، وقد بادرت شركة عرموش بدعم هذه المبادرة عن طريق شراء الهدايا التذكارية من "الدكّان"، علماً بأن ريع هذه المبيعات يُخصّص لدعم مرضى السرطان في مركز الحسين للسرطان. كما شاركت عدد من الموظفات بشراء منتجات إضافية بشكل شخصي، تعزيزاً لقيمة العطاء والدعم المجتمعي.



يُشار إلى أن ماكدونالدز الأردن تُعد من الشركات الرائدة في توظيف وتمكين المرأة، حيث تشجّع بيئة عمل شاملة توفر فرصاً متكافئة للنمو المهني والمشاركة الفاعلة في مختلف مواقع العمل، إلى جانب برامج للتطوير المهني والتدرج الوظيفي بحسب الكفاءة والإنجاز.

