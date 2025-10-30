بدء الدورة الفقهية التأسيسية الرابعة لأئمة محافظة معان

02:43 م

الوكيل الإخباري- بدأ معهد الملك عبد الله الثاني لإعداد الدعاة وتدريبهم وتأهيلهم، التابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، تنفيذ الدورة الفقهية التأسيسية الرابعة التي تستهدف الأئمة التابعين لمديرية أوقاف محافظة معان.





وتأتي الدورة، التي تنفذ على مستوى الأقاليم الثلاثة، ضمن الخطة السنوية لمجلس إدارة المعهد، والهادفة إلى رفع الكفاءة العلمية الفقهية للأئمة لتعزيز دورهم الريادي في ترسيخ القيم الدينية والإنسانية في مجتمعاتهم.



وأكد مدير المعهد، الدكتور عبد الستار القضاة، أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من البرامج الموجهة إلى الأئمة والخطباء في محافظة معان في مجالات شرعية متعددة، انسجامًا مع استراتيجية وزارة الأوقاف الهادفة إلى تأهيل الأئمة وتطوير قدراتهم، وتعزيز مهاراتهم وتنمية معارفهم الشرعية في مختلف أبواب الفقه، بما يسهم في تمكينهم من أداء رسالتهم الدينية على أكمل وجه، وتطوير قدراتهم العلمية بما يخدم الوطن والمجتمع.



وبين أنه سيتم تخريج دفعة متميزة من الأئمة يتمتعون بالكفاءة الفقهية والقدرة العلمية العالية، ليكونوا قادرين على أداء مهامهم الدعوية بروح من الحكمة والعلم.



من جانبه، أوضح مدير أوقاف معان، باسم الخشمان، أن الدورة، التي ينفذها المعهد في مسجد رسمي أبو رخية ويقدمها مفتي محافظة معان الدكتور عبد الرؤوف آل خطاب، تستمر لمدة شهرين بواقع يوم واحد في الأسبوع، وتستهدف 25 إمامًا من مختلف مناطق المحافظة.



بدوره، قال مدرب الدورة، الدكتور عبد الرؤوف آل خطاب، إن البرنامج التدريبي يتناول محاور في أساسيات العلوم الشرعية وتشمل موضوعات الفقه الإسلامي، منها الصلاة والحج والزكاة والبيع.