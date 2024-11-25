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بدء المرحلة الأولى من توسعة مستشفى الأميرة إيمان في دير علا

اعمال توسعة في مستشفى الأميرة إيمان في دير علا
اعمال توسعة في مستشفى الأميرة إيمان في دير علا
الإثنين، 25-11-2024 02:52 م

الوكيل الإخباري-    قال مدير مستشفى الأميرة إيمان /معدّي، الدكتور عبدالعزيز العواملة، إنه تم البدء بأعمال التوسعة للمرحلة الأولى من المستشفى بتكلفة بلغت مليوني دينار.

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وأوضح العواملة أن هذه المرحلة تشمل إنشاء قسم جديد للعيادات الخارجية، ووحدة لغسيل الكلى، حيث ستخدم 44 مريضا، ومن المتوقع استلامها منتصف عام 2025 وفقًا للمخطط الزمني المحدد.


وأشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أوعز خلال زيارته للمستشفى بإضافة مبنى جديد بمساحة 1500 متر مربع ضمن المرحلة الأولى التي تضم العيادات والعناية الحثيثة والكلى.

 
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