بدء المرحلة الأولى من توسعة مستشفى الأميرة إيمان في دير علا

الوكيل الإخباري- قال مدير مستشفى الأميرة إيمان /معدّي، الدكتور عبدالعزيز العواملة، إنه تم البدء بأعمال التوسعة للمرحلة الأولى من المستشفى بتكلفة بلغت مليوني دينار.

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وأوضح العواملة أن هذه المرحلة تشمل إنشاء قسم جديد للعيادات الخارجية، ووحدة لغسيل الكلى، حيث ستخدم 44 مريضا، ومن المتوقع استلامها منتصف عام 2025 وفقًا للمخطط الزمني المحدد.