 
الثلاثاء 2025-02-11 03:58 م
 

بدء طلبات إساءة الاختيار والانتقال للدبلوم المتوسط للدورة التكميلية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
الثلاثاء، 11-02-2025 02:38 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء، بدء تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار أو الطلبة الراغبين في الانتقال من تخصص إلى آخر أو من كلية إلى أخرى لمرحلة الدبلوم المتوسط للدورة التكميلية 2024-2025.

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وبينت الوزارة أن تقديم الطلبات يستمر حتى الساعة 3 من عصر يوم غد الأربعاء، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد/ قسم الدبلوم المتوسط على الرابط التالي: www.admhec.gov.jo.


وأشارت الوزارة إلى أنه تم تجهيز برمجية تسمح للطلبة، سواء الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار)، بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط. على أن يقوم الطالب باستخدام اسم المستخدم والرمز السري اللذين استخدمهما في تقديم الطلب أول مرة، شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية الحالية 2024-2025، إضافة إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.


ولفتت الوزارة إلى أنه تم طرح تخصصات جديدة في طلب الانتقال، هي: تخصص مساحة الطرق وحساب الكميات في جامعة البلقاء التطبيقية – كلية الحصن الجامعية، وتخصص التكييف والتبريد في جامعة البلقاء التطبيقية – كلية الحصن الجامعية، وتخصص أمن المعلومات والشبكات في جامعة البلقاء التطبيقية – كلية الحصن الجامعية، وتخصص صيانة المركبات الكهربائية والهجينة في جامعة البلقاء التطبيقية – كلية الكرك الجامعية.

 
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أخبار محلية بدء طلبات إساءة الاختيار والانتقال للدبلوم المتوسط للدورة التكميلية



 




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