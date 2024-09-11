برنامج الأغذية العالمي يطلع على برامج المعونة الوطنية

وأشارت مديرة عام الصندوق ختام شنيكات، خلال استقبالها وفد اللجنة، إلى مسارات العمل التي يدعمها برنامج الأغذية العالمي وأهمها مجال التمكين الاقتصادي ودوره في تطوير وتصميم تحليل مهارات المنتفعين، إضافة إلى دعم الصندوق لتطوير استراتيجية التمكين الاقتصادي، وتأسيس وحدتي المتابعة والتقييم وأنظمة المعلومات الجغرافية وبناء قدرات العاملين فيهما.
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