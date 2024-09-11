برنامج الأغذية العالمي يطلع على برامج المعونة الوطنية

الوكيل الإخباري- أطلعت اللجنة الاستشارية لبرنامج الأغذية العالمي، اليوم الأربعاء، خلال زيارة لصندوق المعونة الوطنية، على أهم البرامج التي يقدمها الصندوق في مجال الحماية الاجتماعية.

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