 
الأربعاء 2024-09-11 06:26 م
 
 

برنامج الأغذية العالمي يطلع على برامج المعونة الوطنية

صندوق المعونة الوطنية
صندوق المعونة الوطنية
الأربعاء، 11-09-2024 06:21 م

الوكيل الإخباري-    أطلعت اللجنة الاستشارية لبرنامج الأغذية العالمي، اليوم الأربعاء، خلال زيارة لصندوق المعونة الوطنية، على أهم البرامج التي يقدمها الصندوق في مجال الحماية الاجتماعية.

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وأشارت مديرة عام الصندوق ختام شنيكات، خلال استقبالها وفد اللجنة، إلى مسارات العمل التي يدعمها برنامج الأغذية العالمي وأهمها مجال التمكين الاقتصادي ودوره في تطوير وتصميم تحليل مهارات المنتفعين، إضافة إلى دعم الصندوق لتطوير استراتيجية التمكين الاقتصادي، وتأسيس وحدتي المتابعة والتقييم وأنظمة المعلومات الجغرافية وبناء قدرات العاملين فيهما.

 
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