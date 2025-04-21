بلدية إربد تبدأ بترقيم اللوحات الإعلانية

الوكيل الإخباري- باشرت مديرية رخص المهن في بلدية إربد الكبرى تنفيذ حملة لترقيم جميع اللوحات الإعلانية ضمن حدود البلدية، بهدف حصر اللوحات المرخصة وغير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفة منها، والتي قد تصل إلى إزالتها على نفقة أصحابها.

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