بلدية إربد تبدأ بترقيم اللوحات الإعلانية

وقالت البلدية في بيان اليوم الاثنين، إن حملة شاملة لإزالة اللوحات غير المرخصة ستنطلق يوم الجمعة المقبل، داعية أصحاب اللوحات إلى مراجعة البلدية لتصويب أوضاعهم وإزالة المخالفات، تفاديًا لتحمّل كلفة الإزالة والغرامات المترتبة.
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