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بلدية إربد تبدأ بترقيم اللوحات الإعلانية

جانب من ترقيم اللوحات
جانب من ترقيم اللوحات
 
الإثنين، 21-04-2025 11:08 م

الوكيل الإخباري-    باشرت مديرية رخص المهن في بلدية إربد الكبرى تنفيذ حملة لترقيم جميع اللوحات الإعلانية ضمن حدود البلدية، بهدف حصر اللوحات المرخصة وغير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفة منها، والتي قد تصل إلى إزالتها على نفقة أصحابها.

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وقالت البلدية في بيان اليوم الاثنين، إن حملة شاملة لإزالة اللوحات غير المرخصة ستنطلق يوم الجمعة المقبل، داعية أصحاب اللوحات إلى مراجعة البلدية لتصويب أوضاعهم وإزالة المخالفات، تفاديًا لتحمّل كلفة الإزالة والغرامات المترتبة.

 
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