بلدية اربد: إغلاق شارع الرازي السبت لغايات الصيانة

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية اربد الكبرى أنها ستغلق شارع الرازي، بشكل كامل أمام حركة السير، اعتباراً من صباح بعد غد السبت وحتى إنهاء أعمال إعادة الإنشاء والصيانة.



وقال الناطق الإعلامي للبلدية غيث التل، إن أعمال الصيانة تشمل توسعة الطريق وإنشاء مسربين بكل اتجاه، إضافة لبناء جزيرة وسطية وإنارة الطريق.