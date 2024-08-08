بلدية اربد: إغلاق شارع الرازي السبت لغايات الصيانة

وقال الناطق الإعلامي للبلدية غيث التل، إن أعمال الصيانة تشمل توسعة الطريق وإنشاء مسربين بكل اتجاه، إضافة لبناء جزيرة وسطية وإنارة الطريق.
وأضاف، إن مديرية المشاريع الهندسية في البلدية، أنهت دراسة كاملة لواقع الشارع، ووضعت توصياتها التي ستطبق على الطريق بهدف إنهاء معاناة سالكيه، مؤكدا ان البلدية وإدارة السير ستعملان على تأمين طرق بديلة لسكان المنطقة خلال أيام العمل.
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