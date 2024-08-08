 
الخميس 2024-08-08 05:14 م
 
 

بلدية اربد: إغلاق شارع الرازي السبت لغايات الصيانة

تعبيرية
تعبيرية




 

الخميس، 08-08-2024 02:12 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت بلدية اربد الكبرى أنها ستغلق شارع الرازي، بشكل كامل أمام حركة السير، اعتباراً من صباح بعد غد السبت وحتى إنهاء أعمال إعادة الإنشاء والصيانة.


وقال الناطق الإعلامي للبلدية غيث التل، إن أعمال الصيانة تشمل توسعة الطريق وإنشاء مسربين بكل اتجاه، إضافة لبناء جزيرة وسطية وإنارة الطريق.


وأضاف، إن مديرية المشاريع الهندسية في البلدية، أنهت دراسة كاملة لواقع الشارع، ووضعت توصياتها التي ستطبق على الطريق بهدف إنهاء معاناة سالكيه، مؤكدا ان البلدية وإدارة السير ستعملان على تأمين طرق بديلة لسكان المنطقة خلال أيام العمل.

gnews

أحدث الأخبار

زيد عطاطره

مناسبات زيد مجدي عطاطره.. مبارك النجاح

محمد محمود الوكيل

مناسبات محمد محمود الوكيل.. مبارك النجاح

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة

مستطنون

فلسطين مستوطنون يحرقون أراضي الفلسطينيين بقرية بيتين في رام الله

طيران سلاح الجو الملكي

أخبار محلية اعلان صادر عن قيادة سلاح الجو الملكي الأردني

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية اعلان نتائج التوجيهي - للحصول على النتائج "اضغط هنا"

خان يونس

فلسطين شهداء ومصابون بقصف استهدف منزلا شمال خان يونس

تعبيريى

فن ومشاهير عمل درامي جديد يجمع الثنائي كاريس بشار ومهيار خضور





 


 



الأكثر مشاهدة