بلدية جرش تدرس إنارة الموقع الأثري لتعزيز الجذب السياحي

وقال بني ياسين إن الدراسة تهدف إلى إنارة الموقع الأثري بشكل متكامل، بما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي مباشر على سيدات المجتمع المحلي من خلال وحدة تمكين المرأة في البلدية.
وأضاف أن الخطة تتضمن تنظيم فعالية شهرية لإنارة الموقع بالشموع، على أن تكون هذه الشموع من إنتاج سيدات المجتمع المحلي، في إطار دعم المشاريع المنزلية والحرفية داخل المحافظة.
