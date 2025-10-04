الأحد 2025-10-05 01:22 ص
 

بلدية جرش تدرس إنارة الموقع الأثري لتعزيز الجذب السياحي

الوكيل الإخباري-   كشف رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين عن دراسة أعدّتها البلدية لإنارة الموقع الأثري في جرش بهدف جعله نقطة جذب سياحية رئيسة والمساهمة في رفع أعداد الزوار وإطالة مدة إقامتهم داخل المدينة.

وقال بني ياسين إن الدراسة تهدف إلى إنارة الموقع الأثري بشكل متكامل، بما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي مباشر على سيدات المجتمع المحلي من خلال وحدة تمكين المرأة في البلدية.


وأضاف أن الخطة تتضمن تنظيم فعالية شهرية لإنارة الموقع بالشموع، على أن تكون هذه الشموع من إنتاج سيدات المجتمع المحلي، في إطار دعم المشاريع المنزلية والحرفية داخل المحافظة.

 
 
