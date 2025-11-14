بلدية خالد بن الوليد تعيد فتح طريق ملكا المؤدي إلى منطقة الحمة الأردنية

الوكيل الإخباري- أعادت كوادر بلدية خالد بن الوليد التابعة للواء بني كنانة اليوم الجمعة، فتح طريق ملكا/ أبو اللوز الحيوي المؤدي إلى منطقة الحمة الأردنية، وذلك بعد جهود مكثفة بذلتها الكوادر لإزالة العوائق والإغلاقات التي تسببت بها الأحوال الجوية السائدة.

وكان الطريق قد شهد إغلاقا جزئيا وكليا في عدد من مقاطعه نتيجة لتراكم المواد والطمي جراء الهطولات الغزيرة، مما أعاق حركة المرور وتنقل المواطنين والزوار المتجهين إلى منطقة الحمة السياحية والعلاجية.



وقالت البلدية في بيان "إن الكوادر البشرية والآلية تحركت فورا بمجرد ورود بلاغات عن الإغلاقات على الطريق المذكور، حيث تم العمل على إزالة الأتربة والصخور وإعادة تأهيل الطريق لضمان سلامة سالكيه".