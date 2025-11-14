الجمعة 2025-11-14 07:45 م
 

بلدية خالد بن الوليد تعيد فتح طريق ملكا المؤدي إلى منطقة الحمة الأردنية

جانب من أعمال فتح الطريق
 
الجمعة، 14-11-2025 04:56 م

الوكيل الإخباري- أعادت كوادر بلدية خالد بن الوليد التابعة للواء بني كنانة اليوم الجمعة، فتح طريق ملكا/ أبو اللوز الحيوي المؤدي إلى منطقة الحمة الأردنية، وذلك بعد جهود مكثفة بذلتها الكوادر لإزالة العوائق والإغلاقات التي تسببت بها الأحوال الجوية السائدة.

وكان الطريق قد شهد إغلاقا جزئيا وكليا في عدد من مقاطعه نتيجة لتراكم المواد والطمي جراء الهطولات الغزيرة، مما أعاق حركة المرور وتنقل المواطنين والزوار المتجهين إلى منطقة الحمة السياحية والعلاجية.


وقالت البلدية في بيان "إن الكوادر البشرية والآلية تحركت فورا بمجرد ورود بلاغات عن الإغلاقات على الطريق المذكور، حيث تم العمل على إزالة الأتربة والصخور وإعادة تأهيل الطريق لضمان سلامة سالكيه".


وأكدت البلدية أنها تولي أهمية قصوى لضمان استمرارية فتح الطرق الرئيسية والفرعية، وبخاصة تلك التي تخدم المناطق الحيوية والسياحية مثل الحمة الأردنية، إضافة إلى أن العمل جار وفق خطة طوارئ محكمة لمواجهة أي مستجدات قد تطرأ نتيجة التقلبات الجوية.

 
 
