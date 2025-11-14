بلدية خالد بن الوليد تعيد فتح طريق ملكا المؤدي إلى منطقة الحمة الأردنية

وكان الطريق قد شهد إغلاقا جزئيا وكليا في عدد من مقاطعه نتيجة لتراكم المواد والطمي جراء الهطولات الغزيرة، مما أعاق حركة المرور وتنقل المواطنين والزوار المتجهين إلى منطقة الحمة السياحية والعلاجية.
وقالت البلدية في بيان "إن الكوادر البشرية والآلية تحركت فورا بمجرد ورود بلاغات عن الإغلاقات على الطريق المذكور، حيث تم العمل على إزالة الأتربة والصخور وإعادة تأهيل الطريق لضمان سلامة سالكيه".
وأكدت البلدية أنها تولي أهمية قصوى لضمان استمرارية فتح الطرق الرئيسية والفرعية، وبخاصة تلك التي تخدم المناطق الحيوية والسياحية مثل الحمة الأردنية، إضافة إلى أن العمل جار وفق خطة طوارئ محكمة لمواجهة أي مستجدات قد تطرأ نتيجة التقلبات الجوية.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يعزي بوفاة رئيس مجلس الأوقاف في القدس الشيخ عبدالعظيم سلهب
-
افتتاح فعاليات اليوم العلمي الخامس لمجلس نقابة أطباء الأسنان بجرش
-
الملك يمنح الرئيس الإندونيسي وسام النهضة المرصع
-
بلدية شرحبيل تعلن عن دورات تدريبية لقطاع الشباب
-
فيديو - أمطار غزيرة تهطل على الطفيلة
-
الملك يؤكد للرئيس الإندونيسي أهمية السلام في الشرق الأوسط
-
بلدية كفرنجة تفعل غرفة الطوارئ للتعامل مع الظروف الجوية
-
الهلال الأحمر الأردني فرع الطفيلة ينظم يومًا طبيًا مجانيًا