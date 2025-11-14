الجمعة 2025-11-14 07:45 م
 

بلدية شرحبيل تعلن عن دورات تدريبية لقطاع الشباب

الجمعة، 14-11-2025 06:30 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وحدة التنمية المحلية في بلدية شرحبيل بن حسنة بلواء الأغوار الشمالية، عزمها عقد عدد من الدورات التدريبية المجانية الهادفة إلى تطوير المهارات وفتح آفاق جديدة أمام الباحثين عن فرص العمل أو الراغبين بإنشاء مشاريعهم الخاصة من فئة الشباب.

وذكرت البلدية في بيان، أن تلك الدورات تهدف إلى دعم قطاع الشباب وتمكينه وتأهيله لسوق العمل، داعية إلى التواصل مع البلدية لغايات التسجيل في تلك الدورات واقتراح دورات أخرى تناسب الاحتياجات المطلوبة.


وأشارت إلى أن الدورات التدريبية، تشمل مجالات إعادة التدوير، وأدوات الذكاء الاصطناعي، والزراعة الذكية، وخطوات تأسيس الشركات للشباب الرياديين، وحماية المعلومات وأمن البيانات الشخصية، والمهارات الرقمية وفرص العمل، وصناعة المحتوى، إضافة إلى فن إنتاج الفيديوهات القصيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 
 
