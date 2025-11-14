بلدية شرحبيل تعلن عن دورات تدريبية لقطاع الشباب

وذكرت البلدية في بيان، أن تلك الدورات تهدف إلى دعم قطاع الشباب وتمكينه وتأهيله لسوق العمل، داعية إلى التواصل مع البلدية لغايات التسجيل في تلك الدورات واقتراح دورات أخرى تناسب الاحتياجات المطلوبة.
وأشارت إلى أن الدورات التدريبية، تشمل مجالات إعادة التدوير، وأدوات الذكاء الاصطناعي، والزراعة الذكية، وخطوات تأسيس الشركات للشباب الرياديين، وحماية المعلومات وأمن البيانات الشخصية، والمهارات الرقمية وفرص العمل، وصناعة المحتوى، إضافة إلى فن إنتاج الفيديوهات القصيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
