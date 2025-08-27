الأربعاء 2025-08-27 05:18 م
 

بلدية مادبا تحيل عطاء خلطة إسفلتية لصيانة الطرق الداخلية

بلدية مادبا الكبرى
بلدية مادبا
 
الأربعاء، 27-08-2025 04:56 م

الوكيل الإخباري-   أحالت بلدية مادبا الكبرى عطاء خلطة إسفلتية ساخنة بقيمة 560 ألف دينار، ضمن جهود البلدية لتحسين وصيانة شبكة الطرق الداخلية في المدينة.

وقال رئيس لجنة البلدية المهندس هيثم جوينات، إن هذا العطاء يأتي ضمن خطة البلدية لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الشوارع، لا سيما في الأحياء والمناطق التي تعاني من تهالك الطبقات الإسفلتية، والتي تضررت نتيجة الأحوال الجوية وكثافة الحركة المرورية.


وأوضح أن العطاء يشمل أعمال كشط وإعادة تأهيل وتعبيد خلطة إسفلتية ساخنة لعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، على أن يتم تنفيذ الأعمال وفق المواصفات الفنية المعتمدة، وتحت إشراف كوادر البلدية الهندسية.

 
 
