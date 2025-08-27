بلدية مادبا تحيل عطاء خلطة إسفلتية لصيانة الطرق الداخلية

وقال رئيس لجنة البلدية المهندس هيثم جوينات، إن هذا العطاء يأتي ضمن خطة البلدية لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الشوارع، لا سيما في الأحياء والمناطق التي تعاني من تهالك الطبقات الإسفلتية، والتي تضررت نتيجة الأحوال الجوية وكثافة الحركة المرورية.
وأوضح أن العطاء يشمل أعمال كشط وإعادة تأهيل وتعبيد خلطة إسفلتية ساخنة لعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، على أن يتم تنفيذ الأعمال وفق المواصفات الفنية المعتمدة، وتحت إشراف كوادر البلدية الهندسية.
