بلدية مادبا تحيل عطاء خلطة إسفلتية لصيانة الطرق الداخلية

الوكيل الإخباري- أحالت بلدية مادبا الكبرى عطاء خلطة إسفلتية ساخنة بقيمة 560 ألف دينار، ضمن جهود البلدية لتحسين وصيانة شبكة الطرق الداخلية في المدينة.

وقال رئيس لجنة البلدية المهندس هيثم جوينات، إن هذا العطاء يأتي ضمن خطة البلدية لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الشوارع، لا سيما في الأحياء والمناطق التي تعاني من تهالك الطبقات الإسفلتية، والتي تضررت نتيجة الأحوال الجوية وكثافة الحركة المرورية.