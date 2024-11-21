 
الخميس 2024-11-21 12:07 م
 

بنباتات أردنية .. دراسة لعلاج الألم المزمن دون إدمان

الطلبة برفقة أعضاء هيئة التدريس
الطلبة برفقة أعضاء هيئة التدريس
الخميس، 21-11-2024 11:13 ص
الوكيل الإخباري- حصل الدكتور جهاد المليطي من الجامعة الأردنية، بالتعاون مع الدكتور ويليام جيرويك من جامعة كاليفورنيا، سان دييغو، على منحة رائدة من معاهد الصحة الوطنية الأميركية قيمتها 341 ألف دولار، وذلك لدراسة النباتات الأردنية ذات القدرة على علاج الألم المزمن دون إدمان.اضافة اعلان


وبينت جامعة كاليفورنيا في بيان، إن هذه المنحة تعد الأولى من نوعها تُمنح لباحث رئيسي من الأردن، كما سيتم تخصيص معظم التمويل لدعم الأنشطة البحثية داخل الأردن لمدة عامين؛ بهدف تطوير علاجات مبتكرة للألم من الموارد الطبيعية في المملكة، وتسليط الضوء على تنوع الغني للنبات ذات الاستخدام الطبي في البلاد، واستكشاف النباتات المستخدمة تقليدياً في الثقافة الأردنية لعلاج الألم.

وأشارت إلى أن هذه المنحة تعد امتدادًا للجهد التعاوني الذي يشمل مختبر الدكتور المليطي والدكتور يحيى طبازة في الأردن، ومختبر الدكتور جيرويك من جامعة كاليفورنيا، سان دييغو، في توفير فرصة رائعة لتعزيز قدرات موظفي الجامعة الأردنية ورفع خبراتهم في اكتشاف المنتجات الطبيعية في منطقة تشتهر باستخدامها التاريخي للنباتات كعلاجات شعبية، إضافة إلى إنشاء تعاون مستقبلي لتأمين تمويل إضافي وتوسيع هذا العمل ليشمل مشاريع أخرى في كل من الأردن والولايات المتحدة.

وستوفر المنحة التي ستستمر لعامين تمويل مؤتمر دولي سيعقد في الجامعة الأردنية في نهاية عامها الثاني، ما يشكل فرصة ممتازة لتعزيز التعاون المستقبلي بين الجامعة الأردنية وجامعة كاليفورنيا، سان دييغو، إحدى أفضل المؤسسات البحثية في العالم والمصنفة رقم 21 بين أفضل الجامعات العالمية.

بترا
 
gnews

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