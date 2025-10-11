بيان صادر عن عائلة الدميسي

11:16 م

الوكيل الإخباري- تستنكر عائلة الدميسي بأشد العبارات قيام بعض الأشخاص بتداول أو نشر مقطع الفيديو الذي يوثق الجريمة المؤسفة التي راح ضحيتها أحد أبنائنا على يد شقيقه، وهي حادثة مؤلمة أصابت العائلة جميعها بالحزن الشديد. اضافة اعلان





إننا نؤكد أن تداول هذا المقطع أو نشره بأي وسيلة كانت يعد مخالفة صريحة للقانون، ويقع تحت طائلة المساءلة القانونية وفقا لأحكام الجرائم الإلكترونية ، وعليه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم الشكاوى بحق كل من يثبت تورطه بنشر أو إعادة تداول الفيديو أو الترويج له بأي شكل من الأشكال.



كما نحذر كل من يتهاون في احترام حرمة الميت ومشاعر العائلة أن يتذكر أن مصائب الناس ليست مجالا للتسلية أو النشر او السبق الصحفي ، وأن الدنيا صغيرة، وما يصيب غيرك اليوم قد يطرق بابك غدا.



نطلب من الجميع التحلي بالمسؤولية والإنسانية، واحترام خصوصية العائلة في هذا المصاب الجلل، وعدم الانجرار وراء الفضول أو تداول الإشاعات.