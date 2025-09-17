تجاهل إشارة التوقف من الامن العام وبدل القيادة مع آخر .. هذا كان مصيره!

وأضاف المقدم المطالقة أن السائق الأول يحمل رخصة من الفئة الثالثة لا تخوّله قيادة مركبات بهذا الحجم، فيما يحمل السائق الثاني رخصة من الفئة السادسة، مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق المقتضى القانوني.
