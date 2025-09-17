تجاهل إشارة التوقف من الامن العام وبدل القيادة مع آخر .. هذا كان مصيره!

10:47 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/746400 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال رئيس قسم سير شرطة محافظة المفرق المقدم سامر المطالقة، إن طواقم السير رصدت سائق شاحنة كبيرة يتجاهل تعليمات المرور، وبعد إعطائه إشارة التوقف لم يمتثل وقام بتبديل القيادة مع شخص آخر كان يجلس بجانبه. اضافة اعلان





وأضاف المقدم المطالقة أن السائق الأول يحمل رخصة من الفئة الثالثة لا تخوّله قيادة مركبات بهذا الحجم، فيما يحمل السائق الثاني رخصة من الفئة السادسة، مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق المقتضى القانوني.



