رئيس جامعة الحسين بن طلال يوجّه بإدراج مضامين خطاب العرش في مساق التربية الوطنية

الوكيل الإخباري- وجّه رئيس جامعة الحسين بن طلال، الدكتور عاطف الخرابشة، عمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية المشرفين على تدريس مادة التربية الوطنية، إلى ضرورة تضمين مفاهيم ومضامين خطاب العرش السامي، الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني خلال افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، ضمن محتوى المساق، بوصفه وثيقة وطنية تعبّر عن تطلعات القيادة الهاشمية في بناء مستقبل الأردن وتعزيز منظومة القيم الوطنية والإنسانية.

وأكد الدكتور الخرابشة، خلال لقائه اليوم الثلاثاء عدداً من أعضاء الهيئة التدريسية لمادة التربية الوطنية، أن خطاب العرش السامي يمثل خارطة طريق وطنية للمرحلة المقبلة، لما تضمنه من رؤى إصلاحية في مجالات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وتركيزه على الشباب والتعليم، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة الفاعلة.



وأضاف إن الجامعات الأردنية تتحمل مسؤولية وطنية كبيرة في نشر الوعي الوطني وترسيخ مبادئ الانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية، مشيراً إلى أن تضمين مضامين خطاب العرش في مادة التربية الوطنية سيُسهم في تحقيق أهداف المساق من خلال ربط المفاهيم النظرية بالممارسات الوطنية الواقعية، وتعميق فهم الطلبة للدور الذي يضطلع به جلالة الملك في قيادة مسيرة الإصلاح والتنمية.



وبيّن أن الجامعة ستعمل، من خلال كلية الآداب وعمادة شؤون الطلبة، على تنظيم ندوات وورش عمل ومحاضرات تثقيفية تُسلّط الضوء على أبرز محاور خطاب العرش السامي، وتفتح المجال أمام الطلبة للحوار والنقاش البنّاء حول قضايا الوطن، بما يُسهم في تعزيز الوعي السياسي والفكري لديهم وترسيخ روح المسؤولية والمواطنة الفاعلة.