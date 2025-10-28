رئيس جامعة الحسين بن طلال يوجّه بإدراج مضامين خطاب العرش في مساق التربية الوطنية

وأكد الدكتور الخرابشة، خلال لقائه اليوم الثلاثاء عدداً من أعضاء الهيئة التدريسية لمادة التربية الوطنية، أن خطاب العرش السامي يمثل خارطة طريق وطنية للمرحلة المقبلة، لما تضمنه من رؤى إصلاحية في مجالات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وتركيزه على الشباب والتعليم، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة الفاعلة.
وأضاف إن الجامعات الأردنية تتحمل مسؤولية وطنية كبيرة في نشر الوعي الوطني وترسيخ مبادئ الانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية، مشيراً إلى أن تضمين مضامين خطاب العرش في مادة التربية الوطنية سيُسهم في تحقيق أهداف المساق من خلال ربط المفاهيم النظرية بالممارسات الوطنية الواقعية، وتعميق فهم الطلبة للدور الذي يضطلع به جلالة الملك في قيادة مسيرة الإصلاح والتنمية.
وبيّن أن الجامعة ستعمل، من خلال كلية الآداب وعمادة شؤون الطلبة، على تنظيم ندوات وورش عمل ومحاضرات تثقيفية تُسلّط الضوء على أبرز محاور خطاب العرش السامي، وتفتح المجال أمام الطلبة للحوار والنقاش البنّاء حول قضايا الوطن، بما يُسهم في تعزيز الوعي السياسي والفكري لديهم وترسيخ روح المسؤولية والمواطنة الفاعلة.
كما دعا إلى إدماج قيم المشاركة والمسؤولية والعدالة واحترام القانون ضمن مخرجات التعلم الخاصة بمساق التربية الوطنية، مؤكدا أهمية أن يشعر الطلبة بأنهم شركاء في بناء مستقبل الوطن، وأن الجامعة تُعد الحاضنة الأولى لطاقاتهم الإبداعية وأفكارهم الريادية.
