انطلاق أعمال مؤتمر المدن المستدامة في عمان

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر 3 أيام، خبراء وممثلون عن المجتمع المدني والحكومات والمؤسسات الأكاديمية من مختلف دول المنطقة، ويناقش موضوعات التعافي من الكوارث، ومدن الذكاء، وأصوات الشباب في إعادة تشكيل مستقبل المدن، في وقت تُكرّس فيه عمّان موقعها كمركز إقليمي للحوار حول العدالة المناخية والتحول الحضري المستدام.
وقالت، مديرة البرامج في المركز، دينا كسبي، إن المؤتمر يشكل محطة مهمة للتفكير وتبادل الخبرات الإقليمية وصياغة رؤى جماعية حول المدن العادلة والمستدامة بعد الأزمات.
وأكدت أن المؤتمر يؤسس لمرحلة جديدة من التفكير الحضري في المنطقة، ويعزز الربط بين العدالة المناخية وإعادة الإعمار، بما يجعل المدن أكثر مرونة وإنصافا للناس والبيئة معا.
وشهد اليوم الأول فعاليات متنوعة بدأت باحتفالية "جين جاكوبس في مجتمعك المحلي – الدورة الثانية"، التي كرّمت مبادرات نسائية ومجتمعية من الأردن والعراق ومصر والمغرب، تميّزت في مجالات التنمية المحلية والمشاركة المجتمعية والاستدامة.
وتناولت جلسة "مدننا في انتقال" التحولات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية التي تواجه المدن العربية في ظل التغير المناخي، بمشاركة خبراء من الأردن والعراق ومصر.
وفي الجلسة المسائية، ناقش المشاركون في محور "التنقل دون عوائق" أهمية تطوير أنظمة نقل عادلة ومستدامة، تراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع وتدمج التكنولوجيا النظيفة في قطاع النقل العام.
