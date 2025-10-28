انطلاق أعمال مؤتمر المدن المستدامة في عمان

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة عمان، أعمال مؤتمر المدن العادلة والمستدامة تحت عنوان "مدننا ما بعد"، الذي ينظمه المركز الإقليمي لعدالة الطاقة والمناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمؤسسة فريدريش إيبرت.

اضافة اعلان



ويشارك في المؤتمر الذي يستمر 3 أيام، خبراء وممثلون عن المجتمع المدني والحكومات والمؤسسات الأكاديمية من مختلف دول المنطقة، ويناقش موضوعات التعافي من الكوارث، ومدن الذكاء، وأصوات الشباب في إعادة تشكيل مستقبل المدن، في وقت تُكرّس فيه عمّان موقعها كمركز إقليمي للحوار حول العدالة المناخية والتحول الحضري المستدام.



وقالت، مديرة البرامج في المركز، دينا كسبي، إن المؤتمر يشكل محطة مهمة للتفكير وتبادل الخبرات الإقليمية وصياغة رؤى جماعية حول المدن العادلة والمستدامة بعد الأزمات.



وأكدت أن المؤتمر يؤسس لمرحلة جديدة من التفكير الحضري في المنطقة، ويعزز الربط بين العدالة المناخية وإعادة الإعمار، بما يجعل المدن أكثر مرونة وإنصافا للناس والبيئة معا.



وشهد اليوم الأول فعاليات متنوعة بدأت باحتفالية "جين جاكوبس في مجتمعك المحلي – الدورة الثانية"، التي كرّمت مبادرات نسائية ومجتمعية من الأردن والعراق ومصر والمغرب، تميّزت في مجالات التنمية المحلية والمشاركة المجتمعية والاستدامة.



وتناولت جلسة "مدننا في انتقال" التحولات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية التي تواجه المدن العربية في ظل التغير المناخي، بمشاركة خبراء من الأردن والعراق ومصر.