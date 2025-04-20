الأحد 2025-04-20 02:32 م
 

تخفيض أسعار الأراضي بمدينتي الحسين والطفيلة الصناعيتين

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 20-04-2025 02:08 م

الوكيل الإخباري-   اعلنت شركة المدن الصناعية الأردنية، الأحد، عن تخفيضات على أسعار الأراضي في مدينة الحسين الصناعية في الكرك ومدينة الطفيلة الصناعية لتصبح (10) دنانير للمتر المربع الواحد بدلا من (25) دينارا للمساحات التي تزيد عن (20) دونما وتخصيص هذه التخفيضات لمساحة (100) دونم فقط في المدينة الواحدة وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء مؤخرا والذي يهدف إلى جذب واستقطاب استثمارات صناعية ذات قيمة مضافة عالية للمدينتين يتوقع أن توفر المئات من فرص العمل لأبناء محافظتي الكرك والطفيلة.

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وثمّنت شركة المدن الصناعية الأردنية، حزم التحفيز الحكومي المتواصلة لتشجيع الاستثمار الصناعي في المدن الصناعية التي تتبع للشركة والمنتشرة في كافة محافظات المملكة والتي جاءت بناء على دراسة لواقع الحال فيها عقب الزيارات الميدانية الحكومية للمحافظات واستجابة لطلبات القطاع الصناعي وبما يتوائم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف النهوض بالقطاع الصناعي وتنافسيته للأعوام القادمة إضافة إلى توفير فرص العمل للشباب الأردني والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.


وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية، عمر جويعد، إن الشركة تدعو المستثمرين ورجال الأعمال والصناعيين إلى الاستفادة من هذا التخفيض على أسعار الأراضي في مدينتي الطفيلة والحسين الصناعيتين بالإضافة إلى حزم الحوافز الممنوحة سابقا في المدينتين وتشمل أيضا تخفيضات مباشرة على أسعار الكهرباء والمياه في المدينتين.


وكشف جويعد عن حملة ترويجية للقرار الحكومي ستطلقها الشركة قريبا وتستهدف من خلالها المستثمرين ورجال الأعمال داخل الأردن وخارجه ضمن الأسواق المستهدفة بهدف عرض مزايا الاستثمار الممنوحة في مدينتي الحسين والطفيلة الصناعيتين خاصة وأنهما تقعا في جنوب المملكة الغني بالعديد من المزايا الاستثمارية في مقدمتها القرب من خطوط النقل الدولية والحدود مع عدد من الدول المجاورة إضافة الى القرب من ميناء العقبة.

 
gnews

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