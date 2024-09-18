تخفيض رسوم تأسيس الجمعيات التعاونية بنسبة 50- 75%

الوكيل الإخباري- قرر مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية، اليوم الأربعاء، تخفيض رسوم تأسيس الجمعيات التعاونية من مختلف الأنواع، بنسبة تتراوح بين 50 بالمئة إلى 75 بالمئة، وذلك لتشجيع جميع فئات المجتمع من عمر 18 عاماً على تأطير جهودهم للإنخراط في العمل التعاوني ونشر الثقافة التعاونية في المجتمع.

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وأقر المجلس برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، تعليمات جديدة لتأسيس الجمعيات التعاونية لعام 2024، والتي تضمنت تخفيض رسوم تسجيل التعاونيات (الزراعية والنسائية، والشبابية) لتصبح 45 دينارا بدلا من 185دينارا، ورسوم التعاونيات الإسكانية 255 دينارا عوضا عن 510 دنانير، و180 دينارا بدلا من 360 دينارا رسوم تسجيل التعاونيات ذات الأنشطة الاقتصادي الأخرى (متعددة الأغراض/ سيدات متعددة الأغراض/ زراعية متعددة الأغراض/ منفعة متبادلة).



وبموجب التعليمات الجديدة لتأسيس الجمعيات التعاونية، تم إلغاء العمل بالعليمات رقم (1) لنظام الجمعيات التعاونية رقم (36) لسنة 2016، والتعليمات رقم (1) لسنة 2018 لتنفيذ أحكام نظام الجمعيات التعاونية، وتعليمات الجمعيات الزراعية رقم (1) لسنة 2022.