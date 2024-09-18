تخفيض رسوم تأسيس الجمعيات التعاونية بنسبة 50- 75%

وأقر المجلس برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، تعليمات جديدة لتأسيس الجمعيات التعاونية لعام 2024، والتي تضمنت تخفيض رسوم تسجيل التعاونيات (الزراعية والنسائية، والشبابية) لتصبح 45 دينارا بدلا من 185دينارا، ورسوم التعاونيات الإسكانية 255 دينارا عوضا عن 510 دنانير، و180 دينارا بدلا من 360 دينارا رسوم تسجيل التعاونيات ذات الأنشطة الاقتصادي الأخرى (متعددة الأغراض/ سيدات متعددة الأغراض/ زراعية متعددة الأغراض/ منفعة متبادلة).
وبموجب التعليمات الجديدة لتأسيس الجمعيات التعاونية، تم إلغاء العمل بالعليمات رقم (1) لنظام الجمعيات التعاونية رقم (36) لسنة 2016، والتعليمات رقم (1) لسنة 2018 لتنفيذ أحكام نظام الجمعيات التعاونية، وتعليمات الجمعيات الزراعية رقم (1) لسنة 2022.
كما أقر مجلس إدارة المؤسسة إلزامية التدريب للجمعيات التعاونية حديثة التأسيس من خلال اعتماد برامج تدريبية ذات علاقة بمفاهيم العمل التعاوني، وكيفية إدارة التعاونية، وتنظيم عقد اجتماعات الهيئة العامة، ووافق على تشكيل لجنة وطنية للاحتفال بالسنة الدولية للتعاونيات 2025، وعلى أن يتم تسمية أعضاء اللجنة لاحقا من قبل وزير الزراعة/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية.
-
أخبار متعلقة
-
الضريبة تضبط مخالفين بزيادة أسعار الدخان أكثر من 10 قروش
-
حسان للوزراء: نحن مساءلون أمام الشعب فلا تقصروا
-
الملك يغادر إلى الولايات المتحدة للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
-
الملك: الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة خطيرة على استقرار المنطقة
-
ولي العهد يرعى انطلاق قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني
-
ظهرت في مقطع مصور.. ضبط وحجز مركبة قادها سائقها بتهور (فيديو)
-
أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدبعي يلتقي وفداً ماليزياً
-
أمانة عمان تطلق المرحلة الثانية لحملات التوعية ببنوك التدوير