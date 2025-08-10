"تربية الرصيفة" تكرم أوائل التوجيهي في اللواء

وأثنى الشديفات على الجهود التي بذلتها الطالبات خلال العام الدراسي للوصول إلى هذه النتيجة المشرفة لهن ولذويهن ولكل من كان له أثر تربوي وتعليمي في مسيرتهن من المدرسة إلى مديرية التربية في الرصيفة، مؤكدا أهمية تضافر الجهود من جميع الجهات دائما لخدمة أبنائنا الطلبة المتفوقين ليكونوا من الأوائل كل عام، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز لم يأت بالصدفة، وإنما بعمل جماعي من الطالبات وذويهن ومدارسهن المميزة.
بدورهن، قدمت الطالبات وذويهن الشكر لمديرية التربية والتعليم في الرصيفة وللكوادر التربوية والتعليمية في مدارس بناتهن لما قدموه من اهتمام وتوجيه تربوي مميز خلال العام الدراسي لتمكين الطالبات من تحقيق نتائج مميزة.
وحضر حفل التكريم الذي أقيم في مبنى المديرية كل من رئيس قسم التعليم العام الاستاذ أكرم أبو قطام ورئيس قسم الرقابة الداخلية احترام الرماضنة ورئيس قسم المالية مهند الخفش ورئيس قسم الإعلام داود خليفة.
