"تربية الرصيفة" تكرم أوائل التوجيهي في اللواء

الوكيل الإخباري- كرّمت مديرية تربية لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء، اليوم الأحد، الطالبات الأوائل في امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) للعام الحالي 2024/2025 واللواتي تميزن بين أوائل الطلبة، حيث كرّم مدير تربية الرصيفة أحمد الشديفات كلا من الطالبة فرح الفقيه التي حصلت على المركز الأول على مستوى المملكة في الفرع الأدبي بمعدل 99,25 بالمائة والطالبة سارة محمود الحاصلة على المركز الخامس على مستوى المملكة بالفرع الأدبي بمعدل 98,95 بالمائة.

وأثنى الشديفات على الجهود التي بذلتها الطالبات خلال العام الدراسي للوصول إلى هذه النتيجة المشرفة لهن ولذويهن ولكل من كان له أثر تربوي وتعليمي في مسيرتهن من المدرسة إلى مديرية التربية في الرصيفة، مؤكدا أهمية تضافر الجهود من جميع الجهات دائما لخدمة أبنائنا الطلبة المتفوقين ليكونوا من الأوائل كل عام، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز لم يأت بالصدفة، وإنما بعمل جماعي من الطالبات وذويهن ومدارسهن المميزة.


بدورهن، قدمت الطالبات وذويهن الشكر لمديرية التربية والتعليم في الرصيفة وللكوادر التربوية والتعليمية في مدارس بناتهن لما قدموه من اهتمام وتوجيه تربوي مميز خلال العام الدراسي لتمكين الطالبات من تحقيق نتائج مميزة.


وحضر حفل التكريم الذي أقيم في مبنى المديرية كل من رئيس قسم التعليم العام الاستاذ أكرم أبو قطام ورئيس قسم الرقابة الداخلية احترام الرماضنة ورئيس قسم المالية مهند الخفش ورئيس قسم الإعلام داود خليفة.

 
 
