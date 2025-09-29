تربية معان تنفذ برنامجاً توعوياً لطلبة المدارس

11:31 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان عن تنفيذ سلسلة من المحاضرات والورش التوعوية والتثقيفية لطلبة المدارس التابعة لها، ضمن برنامج توعوي يهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية ونشر الوعي في مختلف المجالات خلال العام الدراسي الحالي 2025–2026.





وقال مدير تربية معان، الدكتور عدنان الحباشنة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن البرنامج سيتواصل على مدار العام الدراسي، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها الشرطة المجتمعية، والدفاع المدني، ومديرية أوقاف معان، ومديرية صحة معان، وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة.



وأضاف أن المحاضرات والورش تندرج ضمن الأنشطة التربوية واللاصفية، وتركز في طيّاتها على تعزيز الهوية الوطنية، وبناء شخصية الطلبة على أسس وطنية وأخلاقية، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وتعزيز قيم التسامح والتعايش.



وأشار إلى أن البرنامج يسلّط الضوء على أهمية القيم الأخلاقية، والتعامل الحضاري، والتواصل الإيجابي، واحترام الآخر، فضلًا عن تعزيز صحة الطلبة عبر نشر التثقيف الصحي والممارسات المفيدة، وتنمية روح التفاعل الإيجابي مع مختلف شرائح المجتمع.



وأوضح الحباشنة أن البرنامج يتضمن كذلك فعاليات تطوعية تنظّمها المدارس، تهدف إلى غرس قيم التطوع والتكافل الاجتماعي، وتعزيز روح المواطنة الفاعلة، إلى جانب محاضرات متخصصة علمية في مجالات البرمجة وتصميم الألعاب، وأخرى مجتمعية ووطنية ودينية، أبرزها التوعية بمخاطر المخدرات على الفرد والمجتمع. كما يشمل البرنامج موضوعات تركز على غرس مفاهيم المواطنة الإيجابية، وحب الوطن، والولاء لقيادته، وتعميق السلوكيات والقيم الصحيحة لدى الطلبة.



وقال إن البرنامج يتماشى مع الفئات العمرية للطلبة، ويُحقّق رؤية ورسالة وزارة التربية والتعليم، حيث يستهدف 20 مدرسة للبنين والبنات، تضم نحو 3500 طالب وطالبة.