الأحد 2025-04-27 02:38 م
 

تسجيل 20 براءة اختراع خلال الربع الأول من العام الحالي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
وزارة الصناعة والتجارة والتموين
 
الأحد، 27-04-2025 02:00 م
الوكيل الإخباري- بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة في الربع الأول من العام الحالي 20 براءة، واحدة منها محلية.اضافة اعلان


وبحسب بيانات مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة 999 علامة حتى نهاية آذار الماضي، فيما بلغ إجمالي العلامات المجددة في نفس الفترة 1608 علامة تجارية.

وجددت المديرية 138 براءة اختراع، ومنحت 5 رخص استخدام ملكية صناعية، وسمحت بتغيير اسم وعنوان 310 ملكيات صناعية، ونقل ملكية 499.

وبلغ عدد العلامات التجارية المسجلة العام الماضي 5687، وعدد العلامات التجارية المجددة 6245، فيما بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة 111 منها 8 محلية.

ووفقًا للقانون، فإن براءة الاختراع هي: أي فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من مجالات التقنية وتتعلق بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما، تؤدي إلى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات.

وتسجيل براءة اختراع يقصد به جميع الإجراءات المتعلقة بطلبات براءات الاختراع التي تقدم للمكتب ابتداء من المرحلة التي يتم فيها إرشاد المخترعين لكيفية تقديم طلب البراءة، وانتهاء بإصدار شهادة البراءة النهائية.

وتتضمن هذه الإجراءات مجموعة من العمليات الفنية والشكلية تتعلق بفحص الطلب للتأكد من استيفائه جميع الشروط المنصوص عليها في القانون، كما تتضمن مجموعة من العمليات المرتبطة بطلبات براءات الاختراع والتي يتم تنفيذها لتلبية حاجات الطرف الثالث من الجمهور (الجمهور باستثناء طالبي التسجيل والوكلاء والمخترعين) مثل النشر في الجريدة الرسمية أو إجراءات الاطلاع على السجل.

أما العلامة التجارية، فهي أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره.
 
gnews

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