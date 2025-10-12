تصنيفات حوادث الأمن السيبراني في الأردن حسب درجة الخطورة

وصدرت سياسة الإبلاغ بحسب تقرير بموجب قرار المجلس الوطني للأمن السيبراني رقم (20) المتخذ في أيار 2025.
ويُعرّف حادث الأمن السيبراني بأنه: "الفعل أو الهجوم الذي يُشكّل خطرًا على البيانات أو المعلومات أو نظم المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو البنى التحتية المرتبطة بها، ويتطلب استجابة لإيقافه أو التخفيف من تبعاته"، وفقًا لسياسة الإبلاغ.
وتُصنَّف الحوادث من حيث درجة الخطورة إلى:
- حادث شديد الخطورة: يؤثر بشكل مباشر على العمليات الحيوية أو يؤدي إلى توقف كامل للخدمات الحكومية، أو يتضمن تسريب بيانات حساسة.
- حادث خطير: يؤثر على أنظمة حساسة دون توقف تام، أو يتمثل بمحاولة اختراق فاشلة تم رصدها.
- حادث متوسط الخطورة: يشمل أنشطة مريبة مثل رسائل التصيد أو اكتشاف برامج ضارة قبل تفعيلها.
- حادث منخفض الخطورة: لا يؤثر مباشرة على الأنظمة، مثل محاولات تسجيل الدخول المتكررة غير الناجحة.
وشدّد المركز في السياسة على ضرورة التنسيق والتعاون في الحوادث المصنفة ضمن فئتي "شديدة الخطورة" و"الخطيرة"، إذ تتطلب هذه الحوادث استجابة على مستوى عالٍ من التنسيق بين الجهات المعنية، مع التأكيد على أهمية التواصل المستمر مع المركز من خلال فرق الاستجابة القطاعية في جميع مراحل الحادث.
-
أخبار متعلقة
-
وصول 45 شخصًا من رعايا دول عدة للأردن كانوا على متن أسطول الحرية
-
الأردن يعزي قطر
-
الجيش يضبط 11.6 مليون حبة مخدرة خلال 593 محاولة تهريب منذ بداية 2025
-
التعليم العالي: لا تمديد لموعد تقديم طلبات التجسير
-
الكشف عن سبب ازمة السير داخل نفق المشاغل
-
حادث سير بين مركبتين على طريق إربد - المفرق
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة _أسماء
-
الأردن يشارك في "قمة شرم الشيخ للسلام" الاثنين