الثلاثاء 2025-11-25 07:23 م
 

تعاون مؤسسي بين الجامعة الهاشمية وصناعة الأردن

الجامعة الهاشمية
الجامعة الهاشمية
 
الثلاثاء، 25-11-2025 01:29 م

الوكيل الإخباري-   وقعت الجامعة الهاشمية وغرفة صناعة الأردن، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المؤسسي بينهما في مجالات تعاون شملت إنشاء مجلس استشاري يضم الأكاديميين والصناعيين وتوفير التدريب والتأهيل للطلبة وإجراء الدراسات والبحوث لحل مشكلات الصناعة وتطويرها، إضافة إلى تنظيم معرض الأردن الصناعي ليكون منصة استراتيجية للتواصل بين القطاعين.

اضافة اعلان


ووقع المذكرة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد الحياري ومدير عام الغرفة الدكتور حازم رحاحلة، بحضور نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد المشاعلة وعميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور حسن كتخدا وعدد من نواب ومساعدي العميد.


وأكد الدكتور الحياري، أن هذا التعاون المثمر يأتي في إطار خطة الجامعة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، بما يضمن تحقيق أهداف الخطة التنفيذية للرؤية .

 
 
gnews

أحدث الأخبار

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل للوزير الأسبق نضال البطاينة

أخبار محلية العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل للوزير الأسبق نضال البطاينة

رئيس الأعيان يُجري مباحثات مع نظيره الياباني في طوكيو

أخبار محلية رئيس الأعيان يُجري مباحثات مع نظيره الياباني في طوكيو

المعونة الوطنية: تأهيل 550 أسرة لسوق العمل

أخبار محلية المعونة الوطنية: تأهيل 550 أسرة لسوق العمل

رئيس لجنة خدمات مخيم البقعة يوضح اسباب ارتفاع منسوب المياه بالمخيم اليوم

خاص بالوكيل رئيس لجنة خدمات مخيم البقعة يوضح اسباب ارتفاع منسوب المياه بالمخيم اليوم

مواطنون: أين وزارة الإدارة المحلية عن استعدادات البلديات لموسم الشتاء .. ومن سيحاسب المقصرين ؟

ترند مواطنون: أين وزارة الإدارة المحلية عن استعدادات البلديات لموسم الشتاء .. ومن سيحاسب المقصرين ؟

شراكة جديدة بين الاقتصاد الرقمي واليرموك لتأسيس مختبر متطور لصناعة الألعاب الإلكترونية

أخبار محلية شراكة جديدة بين الاقتصاد الرقمي واليرموك لتأسيس مختبر متطور لصناعة الألعاب الإلكترونية

“المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الصناعة لعام 2026

شؤون برلمانية “المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الصناعة لعام 2026

ت

أخبار محلية وزارة البيئة: ترخيص 3 شركات لجمع وتخزين بطاريات السيارات الكهربائية المستعملة



 
 





الأكثر مشاهدة