تعاون مؤسسي بين الجامعة الهاشمية وصناعة الأردن

الوكيل الإخباري- وقعت الجامعة الهاشمية وغرفة صناعة الأردن، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المؤسسي بينهما في مجالات تعاون شملت إنشاء مجلس استشاري يضم الأكاديميين والصناعيين وتوفير التدريب والتأهيل للطلبة وإجراء الدراسات والبحوث لحل مشكلات الصناعة وتطويرها، إضافة إلى تنظيم معرض الأردن الصناعي ليكون منصة استراتيجية للتواصل بين القطاعين.

ووقع المذكرة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد الحياري ومدير عام الغرفة الدكتور حازم رحاحلة، بحضور نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد المشاعلة وعميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور حسن كتخدا وعدد من نواب ومساعدي العميد.