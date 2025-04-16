الأربعاء 2025-04-16 09:11 م
 

تعديل اتفاقية الخدمات الجوية بين الأردن والإمارات

ارادة ملكية
ارادة ملكية
 
الأربعاء، 16-04-2025 08:19 م

الوكيل الإخباري-    صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على (بروتوكول بتعديل بعض أحكام الاتفاقية بين الأردن والإمارات في مجال الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما).

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وتأتي الاتفاقية التي نشرت تعديلاتها اليوم في الجريدة الرسمية بهدف تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم متنوعة من خيارات الخدمة لجمهور المسافرين والشاحنين ورغبة منهما في ضمان أعلى درجات السلامة في الخدمات الجوية الدولية.

 
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