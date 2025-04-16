تعديل اتفاقية الخدمات الجوية بين الأردن والإمارات

الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على (بروتوكول بتعديل بعض أحكام الاتفاقية بين الأردن والإمارات في مجال الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما).

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