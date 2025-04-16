تعديل اتفاقية الخدمات الجوية بين الأردن والإمارات

وتأتي الاتفاقية التي نشرت تعديلاتها اليوم في الجريدة الرسمية بهدف تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم متنوعة من خيارات الخدمة لجمهور المسافرين والشاحنين ورغبة منهما في ضمان أعلى درجات السلامة في الخدمات الجوية الدولية.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تصدر جملة من القرارات
-
المومني: الأردن "لن يسمح" لأي خطاب سياسي بالنيل من أمنه
-
بيان صادر عن جمعية مركز الامام الالباني للدراسات والأبحاث
-
رئيس الوزراء يكشف نتائج زيارته إلى واشنطن
-
رئيس الوزراء: عندما يتعلق الأمر بأمن الأردن فكلنا جنوده وحراسه
-
الجامعة العربية تؤكد دعهما التام للأردن في مواجهة مُخططات الفوضى والتخريب
-
توقيع اتفاقية بين الجامعة الهاشمية والمركز الوطني لإدارة الأزمات
-
صدور تعليمات معدلة لتقييم مطابقة المركبات الكهربائية في الجريدة الرسمية