الثلاثاء 2025-08-12 08:58 م
 

تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة الثلاثاء

الثلاثاء، 12-08-2025 08:26 م

الوكيل الإخباري- رصدت إدارة الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، أعلى عشر محطات جوية سجلت درجات الحرارة العظمى، وكانت أعلى درجات حرارة سجلت على مستوى المملكة حتى الساعة الثالثة عصراً، اذ سجلت محطة الباقورة 46.5 درجة مئوية، دير علا 46.2، العقبة 45.5، وادي الظليل 45.3، وادي الريان والأزرق الجنوبي 45، الزرقاء 44.8، القطرانة ومطار الملكة علياء والجفر 44 درجة مئوية.

وأكدت الأرصاد في بيانها، استمرار تأثير الموجة الحارة على المملكة حتى الخميس، داعيةً المواطنين خصوصًا في ساعات الظهيرة إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وشرب كميات كافية من الماء، واتباع الإرشادات الصادرة ضمن الحملة التوعوية احم نفسك من الحر.

 
 
