تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة الثلاثاء

وأكدت الأرصاد في بيانها، استمرار تأثير الموجة الحارة على المملكة حتى الخميس، داعيةً المواطنين خصوصًا في ساعات الظهيرة إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وشرب كميات كافية من الماء، واتباع الإرشادات الصادرة ضمن الحملة التوعوية احم نفسك من الحر.
