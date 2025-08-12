تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة الثلاثاء

الوكيل الإخباري- رصدت إدارة الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، أعلى عشر محطات جوية سجلت درجات الحرارة العظمى، وكانت أعلى درجات حرارة سجلت على مستوى المملكة حتى الساعة الثالثة عصراً، اذ سجلت محطة الباقورة 46.5 درجة مئوية، دير علا 46.2، العقبة 45.5، وادي الظليل 45.3، وادي الريان والأزرق الجنوبي 45، الزرقاء 44.8، القطرانة ومطار الملكة علياء والجفر 44 درجة مئوية.

اضافة اعلان