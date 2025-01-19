 
الأحد 2025-01-19 03:55 م
 

تمديد إعفاء نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأحد، 19-01-2025 02:18 م
الوكيل الإخباري-   قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الأحد، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على تمديد مُهلة إعفاء نُظُم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وأجهزتها ومعدَّاتها وترشيد استهلاك الطَّاقة ومدخلات إنتاجها من الرُّسوم الجمركية والضَّريبة العامَّة على المبيعات حتى تاريخ 28/2/2025م.اضافة اعلان


ويأتي القرار لغايات تشجيع الجهات العاملة في قطاع الطَّاقة المتجدِّدة، التي لم تتمكَّن من استكمال طلبات الإعفاء خلال الفترة الممنوحة بموجب قرار مجلس الوزراء السابق بهذا الخصوص.

واشترط القرار أن تكون طلبات الإعفاء المقدَّمة قد تمَّتْ قبل تاريخ 2024/6/1م.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

خاص بالوكيل وزير الداخلية على رأس لجنة خاصة لدراسة ملف النقل لخمس سنوات قادمة

ا

عربي ودولي مدفيديف: هوس بايدن بأوكرانيا أشعل حرب الغرب ضد روسيا

وزارة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية 90 بالمائة نسبة إنجاز مركز تنمية المجتمع المحلي في الطفيلة

جمعية رجال الأعمال الأردنيين

أخبار محلية جمعية رجال الأعمال تبحث آفاق العلاقات الاقتصادية مع الفلبين

أرشيفية

عربي ودولي عاصفة شتوية خطيرة تدفع حكام عدد من الولايات الأمريكية للاستنفار

غا

المرأة والجمال علاج سريع لجفاف الشعر بعد الصبغة: زيت طبيعي يعيد الحيوية

51

فن ومشاهير انتقادات واسعة لإطلالة أحمد سعد في "Joy Awards" - صورة

ن

شؤون برلمانية "إعلام الأعيان" تناقش برنامج عملها



 




الأكثر مشاهدة