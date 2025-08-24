الجامعة الهاشمية: تمديد فترة القبول بالبرنامج الموازي للفصل الأول

يشار إلى أنه يتوفر في الجامعة الهاشمية 56 برنامجا أكاديميا منها برنامج في بكالوريوس التكنولوجيا المالية وهو برنامج جديد يطرح لأول مرة.
-
