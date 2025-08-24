الجامعة الهاشمية: تمديد فترة القبول بالبرنامج الموازي للفصل الأول

الوكيل الإخباري- أعلنت عمادة القبول والتسجيل في الجامعة الهاشمية، عن تمديد فترة تقديم طلبات الالتحاق في البرنامج الموازي لدرجة البكالوريوس للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024 / 2025.

اضافة اعلان