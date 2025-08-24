الأحد 2025-08-24 04:48 م
 

الجامعة الهاشمية: تمديد فترة القبول بالبرنامج الموازي للفصل الأول

الأحد، 24-08-2025 03:26 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت عمادة القبول والتسجيل في الجامعة الهاشمية، عن تمديد فترة تقديم طلبات الالتحاق في البرنامج الموازي لدرجة البكالوريوس للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024 / 2025.

يشار إلى أنه يتوفر في الجامعة الهاشمية 56 برنامجا أكاديميا منها برنامج في بكالوريوس التكنولوجيا المالية وهو برنامج جديد يطرح لأول مرة.

 
 
