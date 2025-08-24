"الخيرية الهاشمية" تستقبل طائرات مساعدات إغاثية من سلوفينيا لدعم غزة

الوكيل الإخباري- استقبلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، طائرتين محملتين بمساعدات إغاثية عاجلة مقدمة من جمهورية سلوفينيا لدعم أهالي قطاع غزة، ضمن الجهود الأردنية المستمرة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر الأراضي الأردنية.

اضافة اعلان



ووصلت الطائرتان إلى مطار ماركا العسكري يومي الاثنين 18 آب والأحد 24 آب 2025، وهما الرابعة والخامسة من نوعهما، فيما من المقرر وصول طائرتين إضافيتين قبل نهاية الشهر الحالي.