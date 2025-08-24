الأحد 2025-08-24 04:47 م
 

"الخيرية الهاشمية" تستقبل طائرات مساعدات إغاثية من سلوفينيا لدعم غزة

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
 
الأحد، 24-08-2025 02:47 م

الوكيل الإخباري-    استقبلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، طائرتين محملتين بمساعدات إغاثية عاجلة مقدمة من جمهورية سلوفينيا لدعم أهالي قطاع غزة، ضمن الجهود الأردنية المستمرة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر الأراضي الأردنية.

ووصلت الطائرتان إلى مطار ماركا العسكري يومي الاثنين 18 آب والأحد 24 آب 2025، وهما الرابعة والخامسة من نوعهما، فيما من المقرر وصول طائرتين إضافيتين قبل نهاية الشهر الحالي.


وكان في استقبال الطائرتين الملحق العسكري في السفارة السلوفينية بعمان جبر مراد، إلى جانب كوادر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية التي تتولى تسيير هذه المساعدات ضمن القوافل الإغاثية المتجهة إلى غزة.

 
 
