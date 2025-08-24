وزير التربية والسفير العراقي يبحثان تعزيز العلاقات التعليمية

وبحث محافظة والبرزنجي خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطويرها في مختلف المجالات خاصة التعليمية منها.
كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية في مجالات التعليم العالي، والتنسيق المشترك فيما يتعلق بقبول الطلبة العراقيين في الجامعات الأردنية.
