وزير التربية والسفير العراقي يبحثان تعزيز العلاقات التعليمية

الوكيل الإخباري- استقبل وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة اليوم الأحد، سفير جمهورية العراق في عمان عمر البرزنجي.

اضافة اعلان



وبحث محافظة والبرزنجي خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطويرها في مختلف المجالات خاصة التعليمية منها.