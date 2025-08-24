الأحد 2025-08-24 04:48 م
 

وزير التربية والسفير العراقي يبحثان تعزيز العلاقات التعليمية

الأحد، 24-08-2025 03:35 م

الوكيل الإخباري-   استقبل وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة اليوم الأحد، سفير جمهورية العراق في عمان عمر البرزنجي.

وبحث محافظة والبرزنجي خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطويرها في مختلف المجالات خاصة التعليمية منها.


كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية في مجالات التعليم العالي، والتنسيق المشترك فيما يتعلق بقبول الطلبة العراقيين في الجامعات الأردنية.

 
 
