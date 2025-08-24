"أوقاف عجلون": 10 آلاف طالب وطالبة شاركوا بالمراكز الصيفية

الوكيل الإخباري- أكد مدير أوقاف محافظة عجلون، الدكتور صفوان القضاة، أن عدد الطلبة المشاركين في الدورات الصيفية لهذا العام بلغ 9990 طالبا وطالبة، موزعين على مختلف مناطق المحافظة التابعة للمديرية.

وأوضح القضاة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أنه تم توزيع المشاركين على 68 مركزا للذكور و64 مركزا للإناث، إضافة إلى 22 مركزا تابعا لقسم الشؤون النسائية في عبين الجنيد، و32 مركزا في لواء كفرنجة.