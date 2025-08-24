الأحد 2025-08-24 04:48 م
 

مذكرة تفاهم بين الجامعة الهاشمية و"iPARK" لتعزيز الريادة والابتكار

الوكيل الإخباري- تعلن كلية الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية عن إجراءات قبول وتسجيل الطلبة الاصلاء المرشحين المنوي قبولهم على نفقتهم الخاصة (البرنامج العادي/ الاصلاء) للالتحاق في شهادة الاختصاص الع
الجامعة الهاشمية
 
الأحد، 24-08-2025 02:34 م

الوكيل الإخباري-    وقعت الجامعة الهاشمية مذكرة تفاهم مع حاضنة الأعمال "iPARK" التابعة للجمعية العلمية الملكية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات دعم الإبداع والريادة ونقل التكنولوجيا وتسجيلها وحماية حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى المشاركة في شبكة مكاتب نقل التكنولوجيا الأردنية والعمل على نشر ثقافة الابتكار بين الطلبة والأكاديميين.

وبحسب بيان الجامعة اليوم الأحد، وقع المذكرة نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير والجودة، الدكتور محمد مشاعلة، والمدير التنفيذي للحاضنة المهندس عمر حمارنة.


وأكد مشاعلة، أن توقيع المذكرة يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة الجامعة نحو بناء منظومة متكاملة للابتكار والإبداع، مشيرا إلى أهمية الشراكة مع الجمعية وحاضنة "iPARK" في دعم الطلبة والباحثين وتمكينهم من تطوير مشاريع ريادية قابلة للتطبيق والنمو، مشددا على أن الجامعة تسعى لتخريج كوادر مبدعة قادرة على تلبية متطلبات التنمية وسوق العمل.

 
 
