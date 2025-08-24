مذكرة تفاهم بين الجامعة الهاشمية و"iPARK" لتعزيز الريادة والابتكار

الوكيل الإخباري- وقعت الجامعة الهاشمية مذكرة تفاهم مع حاضنة الأعمال "iPARK" التابعة للجمعية العلمية الملكية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات دعم الإبداع والريادة ونقل التكنولوجيا وتسجيلها وحماية حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى المشاركة في شبكة مكاتب نقل التكنولوجيا الأردنية والعمل على نشر ثقافة الابتكار بين الطلبة والأكاديميين.

وبحسب بيان الجامعة اليوم الأحد، وقع المذكرة نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير والجودة، الدكتور محمد مشاعلة، والمدير التنفيذي للحاضنة المهندس عمر حمارنة.