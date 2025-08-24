الأحد 2025-08-24 04:47 م
 

الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

القوات المسلحة الاردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الأحد، 24-08-2025 03:04 م

الوكيل الإخباري-   نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاحد، عملية إنزال جوي  إلى قطاع غزة، شاركت في العملية طائرات سلاح الجو الملكي الأردني وكل من جمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اندونسيا، حيث تم إسقاط نحو ( 41) طناً من المواد الغذائية والإغاثية داخل القطاع.

اضافة اعلان


وبهذا الإنزال، يرتفع عدد العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ عودة الإنزالات في 27 تموز الماضي إلى(162) إنزالاً أردنياً، فيما بلغ إجمالي الإنزالات المنفذة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة (392) إنزالاً، وبهذا الإنزال بلغ مجموع المساعدات التي تم إسقاطها جواً من قبل سلاح الجو الملكي الاردني إلى نحو ( 791) طناً من المواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية مدير عام الخدمات الطبية الملكية يفتتح عيادة "الطنين" في دائرة الأنف والأذن والحنجرة

الطفيلة

أخبار محلية محافظ الطفيلة يتفقد مصنع الألبسة الجاهزة في بصيرا

جانب من مبادرة لتأهيل الأرصفة في منطقة الجبيهة

أخبار محلية أمانة عمّان تنفذ مبادرة لتأهيل الأرصفة في منطقة الجبيهة

410

تكنولوجيا ليس الشاحن فقط.. أجهزة قد لا تخطر ببالك يمكن توصيلها بهاتفك

غا

تكنولوجيا غوغل توسع ميزة "التحقق من الهوية" لحماية أقوى في أندرويد 16

وزير التربية والسفير العراقي يبحثان تعزيز العلاقات التعليمية

أخبار محلية وزير التربية والسفير العراقي يبحثان تعزيز العلاقات التعليمية

الجامعة الهاشمية

أخبار محلية الجامعة الهاشمية: تمديد فترة القبول بالبرنامج الموازي للفصل الأول

اع

فيديو منوع متداول: هكذا يتم إعداد عصير الرمان الطبيعي في إحدى القرى



 
 





الأكثر مشاهدة