الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

الوكيل الإخباري- نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاحد، عملية إنزال جوي إلى قطاع غزة، شاركت في العملية طائرات سلاح الجو الملكي الأردني وكل من جمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اندونسيا، حيث تم إسقاط نحو ( 41) طناً من المواد الغذائية والإغاثية داخل القطاع.

