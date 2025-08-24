سلطة المياه توضح حول فيديو (مضلل) عن عدادات المياه

الوكيل الإخباري- أوضحت سلطة المياه ردا على ما أثير حول احدى العدادات الذكية ( الديجتال ) مؤخرا على مواقع التواصل الالكتروني ، ان المعلومات التي تضمنها الفيديو المنشور عن العداد هي غير صحيحة ومضللة وتضمن مغالطات كثيرة لاتمت الى الحقيقة بصلة .

وبينت انه وتنفيذا للخطة الاستراتيجية لخفض الفاقد المائي وضمن المشاريع الممولة كمنح ومساعدات للحد من فاقد المياه وتحسين أنظمة التزويد المائي ، فقد شرعت سلطة المياه وشركاتها منذ سنوات باستبدال العدادات الميكانيكية القديمة نتيجة قدمها وتزايد اعطالها وبعد دراسات مستفيضة وتوصية فنية بضرورة استبدال هذه العدادات بأخرى حديثة ذكية بعد ان ثبت فعالية هذه العدادات من قبل كافة الجهات المعنية والتأكد من استخدامها في عدد كبير من دول العالم منذ سنوات طويلة ، إضافة الى فعالية عملها ودقتها بعد استخدامها في عدد من مناطق المملكة .