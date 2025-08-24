القطامين يؤكد أهمية التكنولوجيا في تعزيز كفاءة قطاع النقل

وقال القطامين، خلال لقائه رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، المهندس بسام السرحان، اليوم الأحد، بحضور أمين عام الوزارة، المهندس فارس أبو ديه، إن الوزارة تعمل على تحسين واقع النقل بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، موضحا أن التكنولوجيا تمثل أداة رئيسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال على حد سواء.
