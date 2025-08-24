الأحد 2025-08-24 04:48 م
 

القطامين يؤكد أهمية التكنولوجيا في تعزيز كفاءة قطاع النقل

الأحد، 24-08-2025 02:37 م

الوكيل الإخباري-    أكد وزير النقل، الدكتور نضال القطامين، أن استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة أصبح ضرورة لتطوير قطاع النقل في الأردن، مشيرا إلى أهمية توفر قاعدة بيانات ومعلومات شاملة وموحدة تربط بين جميع المؤسسات ذات العلاقة.

وقال القطامين، خلال لقائه رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، المهندس بسام السرحان، اليوم الأحد، بحضور أمين عام الوزارة، المهندس فارس أبو ديه، إن الوزارة تعمل على تحسين واقع النقل بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، موضحا أن التكنولوجيا تمثل أداة رئيسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال على حد سواء.

 
 
