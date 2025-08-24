القطامين يؤكد أهمية التكنولوجيا في تعزيز كفاءة قطاع النقل

الوكيل الإخباري- أكد وزير النقل، الدكتور نضال القطامين، أن استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة أصبح ضرورة لتطوير قطاع النقل في الأردن، مشيرا إلى أهمية توفر قاعدة بيانات ومعلومات شاملة وموحدة تربط بين جميع المؤسسات ذات العلاقة.

