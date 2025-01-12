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تنبيه مهم للمسافرين في مطار الملكة علياء بسبب الظروف الجوية

الملكية الأردنية
تعبيرية
الأحد، 12-01-2025 11:55 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن مطار الملكة علياء الدولي عن تأثر حركة الطيران بسبب الظروف الجوية السائدة في المنطقة، والتي تتضمن ضبابًا كثيفًا.

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وناشدت إدارة المطار عبر حسابها بمنصة انستغرام جميع المسافرين التحقق من تفاصيل رحلاتهم من خلال التواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم، أو الاتصال بمركز استعلامات المطار على الرقم 065002777

 
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