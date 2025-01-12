تنبيه مهم للمسافرين في مطار الملكة علياء بسبب الظروف الجوية

وناشدت إدارة المطار عبر حسابها بمنصة انستغرام جميع المسافرين التحقق من تفاصيل رحلاتهم من خلال التواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم، أو الاتصال بمركز استعلامات المطار على الرقم 065002777
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