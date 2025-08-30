السبت 2025-08-30 02:52 م
 

تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

محطة الترخيص المتنقل
محطة الترخيص المتنقل
 
السبت، 30-08-2025 11:36 ص
الوكيل الإخباري-   تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية برقش في إربد الأحد وحتى الأربعاء المقبل، خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني "المسائي" ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".اضافة اعلان


ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في قاعة الأمير حسين التابعة لبلدية برقش، من 3 ظهرا وحتى 8 مساء، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.

وتأتي الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات؛ للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم وتوفير الوقت والجهد عليهم.
 
 
