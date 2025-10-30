تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

الوكيل الإخباري- تشهد المملكة ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة اعتبارا من الخميس، بحيث تسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 4 – 5 درجات مئوية، مع أجواء معتدلة بوجه عام، وفق تقرير إدارة الأرصاد الجوية.



وبحسب التقرير، يكون الطقس الخميس معتدلا نهارا مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في شرق المملكة، فيما يكون ليلا باردا نسبياً في أغلب المناطق ولطيفا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شرقية خفيفة السرعة.

