الخميس 2025-10-30 08:40 ص
 

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

منظر عام لجبل القلعة وسط العاصمة عمّان
منظر عام لجبل القلعة وسط العاصمة عمّان
 
الخميس، 30-10-2025 07:14 ص

الوكيل الإخباري-   تشهد المملكة ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة اعتبارا من الخميس، بحيث تسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 4 – 5 درجات مئوية، مع أجواء معتدلة بوجه عام، وفق تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

وبحسب التقرير، يكون الطقس الخميس معتدلا نهارا مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في شرق المملكة، فيما يكون ليلا باردا نسبياً في أغلب المناطق ولطيفا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شرقية خفيفة السرعة.

اضافة اعلان

 

ويستمر الطقس معتدلا يوم الجمعة نهارا مع ظهور غيوم متوسطة وعالية خاصة جنوب المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة تنشط أحياناً شرقا، بينما يكون الجو ليلا باردا نسبيا في أغلب المناطق ولطيفا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

العاصمة عمّان

أخبار محلية الحكومة تعلن عن 5 مشاريع استثمارية مستقبلية في عمّان

تعبيرية

أخبار محلية الدوريات الخارجية تحذر من الضباب

مجلس الامن الدولي

عربي ودولي مشاورات واجتماع في مجلس الامن بشأن الوضع في السودان

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يعلن خفض الرسوم على واردات الصين إلى 47% واتفاق تجاري لمدة عام

غزة

فلسطين شهيدان بغارة إسرائيلية على غزة

الاحتلال يستهدف بنيران آلياته مناطق جنوبي خان يونس

فلسطين الاحتلال يستهدف بنيران آلياته مناطق جنوبي خان يونس

منظر عام لجبل القلعة وسط العاصمة عمّان

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل



 
 





الأكثر مشاهدة