تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس

وبحسب التقرير، يكون الطقس الخميس معتدلا نهارا مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في شرق المملكة، فيما يكون ليلا باردا نسبياً في أغلب المناطق ولطيفا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شرقية خفيفة السرعة.
