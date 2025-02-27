تنويه من وزارة الاوقاف بخصوص شهر رمضان المبارك

الوكيل الإخباري- قال الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، علي الدقامسة، الخميس، إنه تم تحديث نظام الصوتيات في المسجد الأقصى المبارك من خلال تركيب نظام صوتي جديد.

اضافة اعلان