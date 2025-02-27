تنويه من وزارة الاوقاف بخصوص شهر رمضان المبارك

وأضاف الدقامسة ، أنه تم تحسين الإضاءة في المسجد، وتركيب مظلات لحماية المصلين من الأمطار في بعض الأماكن، وذلك بعد أن أنهت الوزارة جاهزيتها لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى.
وأشار إلى أن استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال الشهر الفضيل، تضمنت مجموعة من الخطط والبرامج التي تهدف إلى تسهيل أداء العبادات للمصلين.
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