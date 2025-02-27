 
الخميس 2025-02-27 06:51 م
 

تنويه من وزارة الاوقاف بخصوص شهر رمضان المبارك

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
الخميس، 27-02-2025 05:43 م

الوكيل الإخباري-   قال الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، علي الدقامسة، الخميس، إنه تم تحديث نظام الصوتيات في المسجد الأقصى المبارك من خلال تركيب نظام صوتي جديد.

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وأضاف الدقامسة ، أنه تم تحسين الإضاءة في المسجد، وتركيب مظلات لحماية المصلين من الأمطار في بعض الأماكن، وذلك بعد أن أنهت الوزارة جاهزيتها لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى.
 
وأشار إلى أن استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال الشهر الفضيل، تضمنت مجموعة من الخطط والبرامج التي تهدف إلى تسهيل أداء العبادات للمصلين.

 
gnews

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