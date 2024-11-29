توجه لزراعة 20 ألف شجرة في الزرقاء

والتقى الردايدة بمحافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، وأكد خلال اللقاء، أهمية التعاون في حماية البيئة وتنفيذ القرارات والإجراءات الخاصة بالتفتيش ومتابعة الشكاوى البيئية بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والشركاء المعنيين كافة، مثمناً الجهود المبذولة من قبل كادر المحافظة بمتابعة المشاريع البيئية وإجراءات التفتيش والرقابة البيئية.
وفي السياق ذاته، زار وزير البيئة، مديرية حماية البيئة لمحافظة الزرقاء، واجتمع مع موظفيها واستمع إلى أهم الخدمات والإجراءات التي تقوم بها المديرية لخدمة المواطنين، ووجّه المعنيين لدعم مشروع خرائط مواقع المنشآت (GIS) في المديرية وتعميمه على المديريات كافة، وكذلك تسهيل مهام المديرية واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءتها وخدماتها وتلبية الاحتياجات اللازمة لتعزيز قدرات وكفاءة الموظفين.
وتابع وزير البيئة زيارته إلى موقع حديقة جبل طارق؛ حيث اطلع على سير العمل فيها، مؤكدًا ضرورة متابعة تجهيز البنية التحتية والإسراع في إنشاء الحديقة وبمعايير بيئية مستدامة لخدمة المواطنين.
وفي زيارته لموقع تحريج غريسا، اطلع الردايدة على ما تم إنجازه في تجهيز البنية التحتية، موجها إلى تعزيز التنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة، لزراعة الموقع بأكثر من عشرين ألف شجرة من الأنواع الأصيلة والمهددة على مساحة 500 دونم من أراضي غريسا كجزء من مشروع التحريج الوطني لزراعة 10ملايين شجرة في 10سنوات.
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