توجه لزراعة 20 ألف شجرة في الزرقاء

الوكيل الإخباري- زار وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، أمس الخميس، محافظة الزرقاء، واطلع على إجراءات التفتيش والرقابة والتراخيص البيئية التي تقوم بها الوزارة ومديرية بيئة محافظة الزرقاء.

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والتقى الردايدة بمحافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، وأكد خلال اللقاء، أهمية التعاون في حماية البيئة وتنفيذ القرارات والإجراءات الخاصة بالتفتيش ومتابعة الشكاوى البيئية بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والشركاء المعنيين كافة، مثمناً الجهود المبذولة من قبل كادر المحافظة بمتابعة المشاريع البيئية وإجراءات التفتيش والرقابة البيئية.



وفي السياق ذاته، زار وزير البيئة، مديرية حماية البيئة لمحافظة الزرقاء، واجتمع مع موظفيها واستمع إلى أهم الخدمات والإجراءات التي تقوم بها المديرية لخدمة المواطنين، ووجّه المعنيين لدعم مشروع خرائط مواقع المنشآت (GIS) في المديرية وتعميمه على المديريات كافة، وكذلك تسهيل مهام المديرية واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءتها وخدماتها وتلبية الاحتياجات اللازمة لتعزيز قدرات وكفاءة الموظفين.



وتابع وزير البيئة زيارته إلى موقع حديقة جبل طارق؛ حيث اطلع على سير العمل فيها، مؤكدًا ضرورة متابعة تجهيز البنية التحتية والإسراع في إنشاء الحديقة وبمعايير بيئية مستدامة لخدمة المواطنين.