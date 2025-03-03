توزيع بطاقات شرائية بقيمة 100 دينار على 60 ألف أسرة اردنية بمناسبة رمضان

وأكدت الوزارة، في بيان صادر عن مديرية الإتصال والإعلام، اليوم الإثنين، أنها أنهت توزيع البطاقات، التي تبلغ القيمة الشرائية لكل بطاقة (100) دينار، على المستفيدين، من خلال 108 مراكز توزيع تابع للوزارة في كافة أنحاء المملكة، بهدف تمكين هذه الأسر من تأمين متطلباتها خلال هذا الشهر الفضيل.
وأشارت الوزارة إلى أن اختيار الأسر المستفيدة يخضع لأسس ومعايير محددة، تحقق العدالة والشفافية، بالاعتماد على نظام محوسب، وحسب قاعدة البيانات لدى الوزارة.
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