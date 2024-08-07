توضيح حكومي حول رسالة الطوارئ التي وصلت بعض هواتف الأردنيين

وأضاف الهناندة، في تصريح لـ "المملكة"، إن النظام تطوره إحدى شركات القطاع الخاص، وتم توقيع العقد معها قبل نحو عام، لتطوير نظام إنذار مبكر يصل لهواتف المستخدمين في المملكة، حال الحاجة إليه.
وأوضح، أن الرسالة التي وصلت هواتف المواطنين كانت بـ "الخطأ"، إذ كانت نية الشركة إرسال رسالة تنبيه للعديد من الهواتف، لاختبار النظام، لكنها وصلت لمعظم هواتف المواطنين.
وأشار إلى أن النظام، هو إنذار مبكر ضد الحوادث أو الكوارث غير الطبيعية، يتم إرسالها عبر الهواتف، إذ أن النظام مطبق في العديد من دول العالم.
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