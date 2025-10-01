توقيع اتفاقية تعاون بين القوات المسلحة الأردنية والهولندية

الوكيل الإخباري- وقّعت في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مشترك بين القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها الهولندية.

وتهدف الاتفاقية، التي وقّعها مندوباً عن القوات المسلحة الأردنية المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية، وعن الجانب الهولندي سفيرة مملكة هولندا في عمّان ستيلا كلوث، إلى فتح آفاق جديدة للتعاون العسكري من خلال تبادل الخبرات والزيارات التدريبية، وتنظيم الدورات المتخصصة، وتعزيز التنسيق في مجالات التخطيط والدفاع والتأهيل العسكري.