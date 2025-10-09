توقيع وثيقة عدم المبالغة في الظواهر الاجتماعية في ماحص والفحيص

جاء ذلك خلال جلسةٍ نُظّمت في بيت الفحيص اليوم الخميس، أعقبها توقيع الحضور على بنود المبادرة.
وقال متصرف اللواء الدكتور صفوان المبيضين إن المبادرة جاءت لتنظيم العديد من الظواهر الاجتماعية، ومحاربة الغلو والإسراف في المناسبات، لتكون نداء وعيٍ وميزان عدلٍ في زمن المظاهر والمغالاة.
وأضاف أن "الاعتدال ثقافة لا مظهَر، والاحتفال بالعقل لا بالشكل، وبالقيم لا بالمظاهر"، مشيرًا إلى أن التوقيع على المبادرة يمثل مسؤولية اجتماعية مشتركة في ترسيخ ثقافة الاعتدال والتوازن في حياتنا.
-
أخبار متعلقة
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح مركز الخدمات الاجتماعية المتكاملة في حسينية معان
-
وزير المياه والري: 2,4 مليار دينار مشاريع للمياه والصرف الصحي قيد الدراسة والتنفيذ
-
افتتاح معرض للتراث الشعبي في لواء الاغوار الشمالية
-
ولي العهد يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي في باريس
-
إعلان عاجل صادر عن الخارجية الأردنية
-
بحث سبل التعاون الأكاديمي بين "العلوم والتكنولوجيا" والسفارة السويسرية
-
ولي العهد يلتقي في باريس رئيس أركان الجيش الفرنسي
-
الصفدي يرحّب باتفاق وقف إطلاق النار ويتباحث مع نظيره الفرنسي سُبل تنفيذه