توقيع وثيقة عدم المبالغة في الظواهر الاجتماعية في ماحص والفحيص

الوكيل الإخباري- وقّع أبناء لواء ماحص والفحيص على مبادرة تهدف إلى الحدّ من المبالغة في المظاهر الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

جاء ذلك خلال جلسةٍ نُظّمت في بيت الفحيص اليوم الخميس، أعقبها توقيع الحضور على بنود المبادرة.



وقال متصرف اللواء الدكتور صفوان المبيضين إن المبادرة جاءت لتنظيم العديد من الظواهر الاجتماعية، ومحاربة الغلو والإسراف في المناسبات، لتكون نداء وعيٍ وميزان عدلٍ في زمن المظاهر والمغالاة.