جامعة العلوم والتكنولوجيا الأولى محليا في مؤشر البحث العلمي لعام 2023

وقال رئيس الجامعة، خالد السالم، الثلاثاء، إنّ الخطة الاستراتيجية للجامعة تعمل على تطوير العملية البحثية والتدريسية، من خلال الحصول على الاعتمادات العالمية للبرامج، وزيادة قواعد البيانات المشمولة بالدعم المالي والحوافز، والتوسع في نوعية المجلات التي يتم دعم النشر فيها، بالإضافة إلى تنفيذ خطة الابتعاث، وعقد بحوث مشتركة مع مؤسسات دولية، والحصول على دعم لإنجاز مشاريع نوعية ذات أثر إيجابي على المجتمع.
وأشار السالم إلى أن الجهود التراكمية المتميزة والمبذولة منذ تأسيس الجامعة، أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز وغيره من الإنجازات.
وأكّد أن هذا التميز البحثي يعكس كفاءة الهيئة الأكاديمية، والمكانة المتقدمة للمجلات التي يُنشر فيها، والمواضيع البحثية التي تحظى باهتمام عالمي، مما يسهم في تعزيز السمعة الدولية للجامعة، وجذب الدعم المالي للأبحاث، واستقطاب الطلبة، للحفاظ على مكانتها كمركز بحثي متقدّم، كما وصفها جلالة الملك عبدالله الثاني.
يُشار إلى أن مؤشر البحث العلمي في تصنيف (QS) يعتمد على عدد الاستشهادات والاقتباسات من الأبحاث المنشورة لأعضاء الهيئة التدريسية خلال آخر خمس سنوات، ويُعدّ معيارًا عالميًا معتمدًا في تقييم التأثير البحثي.
